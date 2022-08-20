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МЗС просить Австрію визнати посла РФ персоною нон грата за "геноцид українців"

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українське МЗС закликає бойкотувати постійного представника РФ у Відні Михайла Ульянова. Також просить Австрію визнати його персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю геноцидну мову. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію - оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко.

Що сказав Ульянов

Постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов у Twitter закликав "не щадити українців", коментуючи пост президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги.

Пізніше Ульянов видалив свій твіт, а потім намагався виправдатися, написавши, що його "неправильно зрозуміли".

"Я, звичайно, мав на увазі США з їхньою постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав Ульянов.

Реакція ОП

У Офісі президента України вже відреагували на висловлювання Ульянова. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що заклик російського дипломата до геноциду українців має наштовхнути Європу до одного розуміння - Росія є фашистською вертикаллю мільйонів людей.

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