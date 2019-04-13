У МЗС прокоментували зняття санкцій з оточення Януковича

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інформацію про зняття санкцій з оточення екс-президента Віктора Януковича. Євросоюз не приймав жодного подібного рішення, запевнив посол України в Бельгії Микола Точицький у Twitter, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомив Точицький, мова може йти про санкції, які були зняті з оточення Януковича протягом попередніх років. Так, протягом останнього часу Європейський союз не приймав жодного рішення про зняття санкцій.

"Ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати. В Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз виключив з санкційного списку 9 осіб з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Зазначалось, що санкції були зняті у зв'язку з відсутністю доказів.

РБК-Україна писало, що в грудні 2018 року Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Суд також зобов'язав Брюссель відшкодувати судові витрати адвокатам Азарова.

Додамо, Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України до 6 березня 2020 року.