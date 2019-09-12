МЗС закликає ПАРЄ посилити тиск на РФ через порушення прав людини в Криму

Міністерство закордонних справ України закликає Парламентську асамблею Ради Європи посилити тиск на Росію для припинення порушення прав людини в Криму. Про це йдеться у заяві міністерства.

У відомстві зазначають, що нинішнє засідання Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, на якому розглядатиметься проєкт доповіді щодо ситуації з кримськими татарами, має стати важливим кроком у спільних зусиллях з притягнення до відповідальності за порушення прав і свобод людини на окупованих територіях України.

"Очікуємо, що остаточний документ Асамблеї не лише підтвердить, але й посилить позицію Ради Європи (щодо РФ, - ред.)", - йдеться у заяві.

МЗС заявляє, що РФ повинна припинити тимчасову окупацію Криму, яка є першопричиною та єдиним джерелом системних порушень прав людини на півострові; дотримуватись всіх обов’язків держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини.

Разом з тим, Україна вимагає негайно звільнити українських політв'язнів та припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта (Росії), в тому числі щодо примусового призову до окупаційної армії та протиправне переміщення населення на та з території РФ.

"Приймаючи нові рішення, важливо не понижувати задану планку, вимагаючи від Росії виконання раніше ухвалених вимог, але й посилити тиск на державу-окупанта, таким чином сприяючи припиненню стану окупації та порушенням прав людини на півострові", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Російська Федерація застосовує випробувану в Україні тактику гібридної війни в США і країнах Західної Європи.

Раніше Тейлор заявляв, що війну на Донбасі завершити може тільки президент Росії Володимир Путін.