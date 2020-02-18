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МЗС закликає міжнародну спільноту засудити наступ бойовиків на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 11:47
МЗС закликає міжнародну спільноту засудити наступ бойовиків на Донбасі
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає міжнародну спільноту засудити наступ бойовиків на Донбасі. Про це написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

За словами Зеленко, це останнє порушення домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки".

"Ми дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останнього російського нападу. Застосування забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки". Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію" - написала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.

Як повідомили в штабі ООС, проросійські окупанти атакували позиції ВСУ в районі населених пунктів Кримське, Орехово, Новотошковское і Хутір Вільний. Бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброя, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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