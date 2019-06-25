МЗС закликав на саміті G20 посилити тиск на Росію в питанні моряків

Міністерство закордонних справ України закликало посилити тиск на Російську Федерацію в питанні військовополонених українських моряків на саміті G20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Павла Клімкіна у Facebook.

Як зазначив міністр, сьогодні закінчується термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення та звільнення українських моряків.

"Росія продовжує робити вигляд, що це його не стосується. Тільки от, як навмисне, всі члени арбітражу, крім російського судді, чомусь думають інакше", - зазначив Клімкін.

Також він заявив, що підписав листа до міністрів закордонних справ країн G20 і Європейського союзу.

"Закликаю під час наступної зустрічі "двадцятки" в Осаці застосувати всі можливі важелі для впливу на РФ для звільнення українських моряків", - сказав міністр.

Клімкін зазначив, що по завершенні терміну Україна має не тільки моральне, а й юридичне право виносити питання на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

"І головне: Росія або виконує рішення міжнародного арбітражу, або доводить, що не виконує так звану конституцію міжнародного простору - Конвенцію з морського права. А також не поважає імунітетів, які є основою поняття суверенітету", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що позиція Кремля не буде змінюватися з приводу можливості звільнення 24 українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в користь України.

Крім того, президент США Дональд Трамп підніме питання звільнення українських моряків на полях саміту "Великої двадцятки".