ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС погрожує наслідками угорським посадовцям за політичну агітацію на Закарпатті

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України заявило про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. МЗС просить надати цьому правову оцінку.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У міністерстві заявили, що нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах.

"У зв’язку з цим МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців. Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

Крім того, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаУгорщина