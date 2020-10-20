МЗС погрожує наслідками угорським посадовцям за політичну агітацію на Закарпатті

Міністерство закордонних справ України заявило про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. МЗС просить надати цьому правову оцінку.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
У міністерстві заявили, що нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах.
"У зв’язку з цим МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців. Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.
Крім того, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.