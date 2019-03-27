МЗС попереджає про прагнення РФ посилювати репресії проти кримських татар

Міністерство закордонних справ України (МЗС) прокоментувало нову хвилю обшуків у кримських татар. Про це повідомляє прес-службу МЗС.

Відомство висловлює рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями представників кримськотатарського народу, які відбулися сьогодні у Симферопольському та Білогірському районах тимчасово окупованого Росією Криму.

Так, міністерство заявляє, що масштабний характер переслідувань яскраво свідчить про налаштованість Росії на подальше посилення практики репресій та залякувань громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що під час обшуків у мікрорайоні Кам’янка м. Сімферополя російські окупанти вдалися до побиття місцевих мешканців, які перебували поруч. Нашу особливу стурбованість викликає те, що російська окупаційна влада знову обрала як привід для своїх каральних акцій т.зв. "справу Хізб-ут-Тахрір", яка вже використовувалася для фабрикування справ проти кримськотатарських активістів та їх подальших засуджень", - зазначається у повідомленні МЗС.

У міністерстві підкреслили, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар.

"Закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади. Політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора має бути посилений з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м. Севастополя", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході обшуків у Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали щонайменше 10 осіб.

Так, уранці 27 березня проводять обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар в анексованому РФ Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Як писало РБК-Україна раніше, на адмінкордоні з окупованим Кримом в пункті пропуску "Каланчак" затримали двох активістів "Кримської солідарності" Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Пізніше їх відпустили, але оштрафували за псування штрихстрічки паспортів.