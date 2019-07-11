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Прокуратура Росії визнала Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" РФ

Новини » Політика    11.07.2019 - 22:36
Прокуратура Росії визнала Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" РФ
Ілюстративне фото (facebook.com/pg/genprocrf)

Організація надає загрозу основам конституційного ладу Росії

Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала міжнародну неурядову організацію Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, організація надає загрозу основам конституційного ладу РФ.

"Встановлено, що діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Дані про прийняте рішення Генеральна прокуратура направила в Міністерство юстиції Російської Федерації, щоб це відомство могло внести організацію в відповідний перелік.

Зазначимо, закон про небажаних організаціях був підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Світовий конгрес українців був створений в 1967 році в Сполучених Штатах Америки. Зараз штаб-квартира знаходиться в Торонто, Канада. На сайті організації йдеться, що організація є координатором для українських діаспор з усього світу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського, він провел зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

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