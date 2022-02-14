МЗС Японії оголосило про скорочення чисельності посольства в Україні

МЗС Японії оголосило про зменшення чисельності посольства країни в Україні, де залишається тепер лише обмежена кількість співробітників. Діяльність представництва у зв'язку з цим скорочена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Це рішення зовнішньополітичне відомство пояснило "триваючим зростанням напруженості на українсько-російському кордоні".
У японському МЗС підкреслили, що подальший розвиток ситуації залишається "непередбачуваним, попри триваючі дипломатичні зусилля", спрямовані на вирішення кризи.
За даними японського уряду, при канцелярії прем'єр-міністра Фуміо Кісіди створено кризовий штаб, який займатиметься збором і аналізом інформації про ситуацію навколо України.
Нагадаємо, Держдеп США оголосив про переведення частини співробітників посольства Києва до Львова. Крім того, було прийнято рішення скоротити персонал київської дипмісії.