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МЗС допоможе компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 22:40
МЗС допоможе компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі, - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У разі введення білоруською владою санкцій проти українських компаній МЗС України допоможе знайти альтернативні ринки збуту. Постраждалим компаніям потрібно звернутися до відомства.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. Безумовно, ми були готові до цього сценарію. Хочу сказати, що будь - яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна звернутися в МЗС і ми разом з торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше торговий представник України Тарас Качка повідомив, що можливе постачання бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків. За його словами, зниження обсягів постачання пов'язане з технологічними процесами на виробництві в Білорусі.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 28 травня експерти та гості студії - Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич та інші - розказують, чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму та чим тепер Лукашенко загрожує Україні. Крім того, пасажир літака Ryanair який примусово посадили у Мінську, розповість деталі того, що відбулося.

Також увагу приділяють спецоперації із затримання "вагнерівців", зокрема, дадуть відповідь на питання: що це було - провал українських спецслужб чи фейк?


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.


Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.


Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.


Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.

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