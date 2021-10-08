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МЗС Польщі викликало повіреного Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Польщі викликало Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. За даними ЗМІ, це пов'язано з ситуацією на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

"Повірений у справах посольства Республіки Білорусь В Польщі Олександр Чесновський був викликаний в МЗС Польщі в п'ятницю", - повідомило видання з посиланням на джерело.

За його словами, виклик білоруського дипломата в МЗС пов'язаний з ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі. Інших подробиць агентство не наводить.

Нагадаємо, раніше прикордонна служба Польщі заявила про обстріл патруля з боку Білорусі.

Зазначимо, з початку серпня понад 14 тисяч нелегальних мігрантів намагалися потрапити на територію Польщі з Білорусі. В результаті влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі.

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