МЗС Польщі викликало повіреного Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні

МЗС Польщі викликало Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. За даними ЗМІ, це пов'язано з ситуацією на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP .

"Повірений у справах посольства Республіки Білорусь В Польщі Олександр Чесновський був викликаний в МЗС Польщі в п'ятницю", - повідомило видання з посиланням на джерело.

За його словами, виклик білоруського дипломата в МЗС пов'язаний з ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі. Інших подробиць агентство не наводить.