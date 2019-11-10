У МЗС Польщі пояснили ситуацію з затриманням Мазура

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що рішення про затримання українського активіста Ігоря Мазура було прийнято прикордонною службою, яка не знає, яку функцію виконує людина, що входить в список Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За його словами, польські консульські влади роз'яснюють з українською стороною причини внесення Мазура в розшук, проте згідно з правилами Інтерполу, польські прикордонники повинні були його затримати.

"Україна і Росія є сторонами угоди Інтерполу, і прикордонна служба зобов'язана затримати таку людину", - сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі також зазначив, що сторони угоди можуть зловживати владою.

"Іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включати в списки. Ці питання будуть проаналізовані і вивчені. Відповідні рішення польськими властями будуть прийматися відповідно до норм міжнародного права", - заявив Чапутович.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Раніше спікер польського Сейму Малгожата Госевская заявила, що Мазура не будуть передавати Росії.

"Громадський активіст і ветеран війни на Донбасі, в Грузії і Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами в реєстр затримань Інтерполу. Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - заявила вона.