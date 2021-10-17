Смерть дипломата на Осокорках у Києві: стало відомо ім'я загиблого

Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата . Ним виявився Віктор Крижанівський.

Про це повідомив співрозмовник РБК-Україна у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, попередньо встановлено, що дипломат помер в результаті нещасного випадку.

Віктор Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року був послом України в Естонії, а з 2017 року - спеціальним представником України з придністровського врегулювання.

До призначення в Естонію дипломат також був спеціальним представником України в Придністров'ї.