У МЗС розповіли, на якій стадії перебуває справа про захоплення українських моряків в полон

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

МЗС на фінальній стадії подачі меморандуму до трибуналу

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, на якій стадії перебуває процес подачі меморандуму до Арбітражного трибуналу у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки. Мова йде про напад російських сил на українські військові кораблі у 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Єніна, наразі українська сторона перебуває на фінальній стадії подачі меморандуму до міжнародного Арбітражного трибуналу. Зокрема, у меморандумі йтиметься про компенсацію для звільнених з полону моряків, але конкретну суму, яку вимагатиме Україні заступник глави МЗС не назвав.

"Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування щодо наших моряків, яких російська сторона не мала права притягати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріальної, так і морального характеру", - пояснив він.

Зазначимо, що Україна повинна подати меморандум до 24 травня. Єнін наголосив, що українська сторона встигне це зробити вчасно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій. Статус учасника бойових дій отримали всі 22 моряки, яких російські силовики у 2018 році захопили в полон під час проходження Керченської протоки.

Автор: Дмитро Левицький