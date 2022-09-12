В МЗС озвучили умови МАГАТЕ щодо ЗАЕС, які задовільнять Україну

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря МЗС Олега Ніколенка.

"Єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку Запорізької електростанції - це її деокупація, демілітаризація та повернення під контроль України. Усі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Решта не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав терміново створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і пояснив, що вона не буде ідентична демілітаризації. Після цього МАГАТЕ почало проводити відповідні консультації.

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