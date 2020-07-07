У МЗС відреагували на затримання в Криму: татар хочуть видати за терористів

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів. Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала шістьох осіб.

Про це Джеппарова написала в Facebook.

За її словами, шістьох затриманих кримських татар доставили у відділення ФСБ" в Сімферополі. Швидше за все, їм оголосять підозра в організації та участі в діяльності терористичної організації (ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ).

"Вже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ. Якщо рахувати з новими затримками і за підтвердження "причин" то буде 73 громадян України. Їх всіх намагаються видати за терористів", - написала Джеппарова.

У той же час українські правоохоронці відкрили справу за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого півострова ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).

"За результатами незаконних обшуків, 6 громадян України були вивезені "правоохоронцями" у невідомому напрямку, у разі підтвердження інформації про їх затримання, дій "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка", - повідомили в прокуратурі АР Крим.

Зазначимо, після анексії на території Кримського півострова часто проходять обшуки і затримання журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, яких підозрюють у зв'язках із забороненою в РФ організацією "Хізб ут-Тахрір". При цьому міжнародне співтовариство, включаючи США і Євросоюз неодноразово закликали Росію припинити переслідування і звільнити політичних ув'язнених.

Нагадаємо, сьогодні в Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.