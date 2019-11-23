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У МЗС відреагували на затримання судна з українцями в Малайзії

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 14:54
У МЗС відреагували на затримання судна з українцями в Малайзії
Фото: Василь Кирилич (DipAcademyUA twitter)

У відомстві стверджують, що українці не затримані

Український консул встановив контакт з українським екіпажем затриманого в Малайзії судна та розробляє алгоритм подальших дій. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

У представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що українці з екіпажу судна не є затриманими. Він наголосив, що справа з затриманням судна перебуває на контролі в МЗС.

"За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, склад якого - українці. Підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства - опускання якора без одержання на те згоди. Консул встановив контакт з екіпажем, обговорено алгоритм подальших дій. Тримаємо справу на контролі", - розповів Кирилич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Малайзії затримали судно з 23 членами екіпажу, частина з яких - громадяни України. Судно було затримане за незаконний вхід в порт малайзійського Джохора. Тоді зазначалося, що екіпажу загрожує штраф або взяття під варту.

Також РБК-Україна писало, що італійська морська охорона затримала яхту з українцями, які планували переправити в Італію понад 70 нелегальних мігрантів. У Європолі підтвердили, що затримане судно використовувалося для нелегальних переправ мігрантів.

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