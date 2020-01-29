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ПАРЄ оприлюднила проект рішення про санкції проти Росії

Новини » Політика     29.01.2020 - 09:55
ПАРЄ оприлюднила проект рішення про санкції проти Росії
Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

В ПАРЄ заявили про виконання Росією низки рекомендацій після повернення

Після повернення в склад Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Росія виконала ряд рекомендацій, підтвердив моніторинговий комітет організації. Про це йдеться в проекті резолюції асамблеї.

Проект був підготовлений в моніторинговому комітеті нідерландцем Тіні Коксом (моніторинговий комітет призначив його більшістю голосів). Він пропонує уникнути накладення на РФ будь-яких обмежень і стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

"Комітет пропонує, щоб Асамблея ратифікувала повноваження Російської Федерації", - йдеться в проекті.

У документі, який вже пройшов попереднє схвалення у моніторинговому комітеті, відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку РФ - як в анексованому Криму, так і на Донбасі.

"ПАРЄ підкреслює, що вона є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією щодо її зобов’язань за Статутом Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів та цінностей Ради Європи", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, повноваження російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) були оскаржені через базові і процедурні причини.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в яку повернулася українська делегація. Українська делегація повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення перепинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.

Як повідомлялося, глава делегації Російської Федерації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Петро Толстой був обраний віце-спікером ПАРЄ.

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