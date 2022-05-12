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У МЗС відреагували на спроби РФ продати на світовому ринку вкрадене українське зерно

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Четвер 12 травня 2022 01:11
У МЗС відреагували на спроби РФ продати на світовому ринку вкрадене українське зерно Фото: МЗС України прокоментував спроби Росії продати українське зерно (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

МЗС України попередив країни-споживачі, що партії зерна, які продає Росія, можуть частково або повністю містити вкрадене українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасником цього злочину", - заявили в МЗС.

За інформацією українського уряду, окупанти вже викрали щонайменше 400-500 тисяч тонн зерна на суму понад 100 млн доларів. Практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

Крадіжку Росією українського зерна підтверджують, як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

"МЗС України категорично засуджує дії РФ щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, направляють його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України заявило, що вкрадене в Україні зерно окупанти вивозять до Сирії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни хотіли купити у РФ вкрадене в Україні зерно.

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