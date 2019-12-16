У МЗС відреагували на інформацію про залучення "ЛДНР" до нормандських переговорів

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інформацію про нібито залучення представників псевдореспублик "ЛДНР" до переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві засудили будь-які контакти з представниками окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з так званими "республіками" з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не впливають на досягнення миру, а навпаки, є шкідливими, такими, що спрямовані на легітимацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права в цілому", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС розповіли, як повинна виглядати формула світу на Донбасі, яку, в тому числі, підтримує Німеччина.

"Формула встановлення миру в Україні дуже проста - висновок Росією своїх військ і відновлення Україною контролю над державним кордоном. Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що будь-які провокації апологетів агресивної політики РФ сприймаються в Україні як співучасть у злочині.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що після нормандської зустрічі (яка відбулася 9 грудня - ред.) неприпустимість ведення переговорів з "ЛДНР" залишиться в силі. За його словами, це основна позиція української влади.

Також РБК-Україна писало, що за підсумками засідання контактної групи в Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови повинні бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".