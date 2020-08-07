МЗС відреагувало на затримання українських журналістів у Мінську

Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками правоохоронних органів у Мінську. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання журналістів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Там нагадали, що, за наявною у них інформацією, сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів. Двоє мають українське громадянство - Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська.

"Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відомства наголосили, що справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Білорусі.

За даними телеканалу "Настоящее Время" білоруська влада планує депортувати затриманих журналістів. Попередньо, причиною затримання стала нібито відсутність акредитації.

Нагадаємо, сьогодні телеканал "Настоящее Время" повідомив про затримання своїх кореспондентів у Мінську.

У Національній спілці журналістів України заявили, що стурбовані затриманням колег мінською міліцією.