МЗС відреагувало на виклик повіреного в РФ і нагадало про напад в Петербурзі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на виклик тимчасово повіреного Василя Покотила до російського МЗС на тлі скандалу з плакатами російських дипломатів. Київ залишається прихильним Віденській конвенції в частині безпеки іноземного дипкорпусу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, в контексті цієї ситуації українська сторона хоче нагадати Росії про нехтування безпекою українських дипломатичних установ.

"Нагадаю, що 19 лютого на працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було скоєно напад, завдано йому кілька ножових поранень. В установленому порядку МЗС проінформує українські компетентні органи про російську ноту", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні тимчасово повіреного у справах України в Росії викликали до російського МЗС, щоб висловити протест проти розклеювання в Києві фото російських дипломатів з "образливими написами".