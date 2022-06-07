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МЗС відреагувало на зусилля Туреччини домовитися з Росією про розблокування портів

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 19:27
МЗС відреагувало на зусилля Туреччини домовитися з Росією про розблокування портів Фото: МЗС зробило заяву з приводу зусиль Туреччини розблокувати порти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна відкине будь-які домовленості з приводу розблокування експорту українського зерна, якщо вони не будуть враховувати інтереси Києва. Водночас Україна цінує зусилля Туреччини у вирішенні цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили в МЗС, наразі Україна спільно з ООН та партнерами працює над створенням гуманітарного коридору для експорту зерна, але Росія своїми агресивними діями це ускладнює. Зокрема, обстрілом зернового терміналу в Миколаєві росіяни поставили під сумнів дотримання гарантій ненападу на Одесу.

"Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - наголосили у міністерстві.

У відомстві також відреагували на зусилля Туреччини розв'язати цю проблему шляхом досягнення домовленостей з Росією.

"Цінуємо зусилля Туреччини. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться в заяві МЗС.

Водночас у міністерстві зазначили, що Україна вже розпочала експорт зерна на світовий ринок. Зерно постачають вантажівками, залізницею та річковим транспортом.

Нагадаємо, днями російські ЗМІ повідомили, що Туреччина разом з Росією та Україною нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Але американське видання Bloomberg розповіло, що Україна не брала в цьому участі.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошували на переговори щодо розблокування експорту зерна в Туреччині.

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