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МЗС відреагувало на офіційний заклик Росії стратити бійців "Азову"

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Заклик посольства РФ до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни. Всі вони мають відповісти за свої злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.

"Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати", - написав Ніколенко.

Що заявило посольство РФ

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку "Азов", написавши, що українські бійці нібито "заслуговують смерті через повішання".

Реакція ОП

На що в Офісі президента України відповіли. Так голова ОП Андрій Єрмак заявив, це лише черговий доказ, що Росія - держава-терорист і для цього вже вдосталь доказів.

Нагадаємо, вчора вночі Росія завдала удару по колонії в окупованій Оленівці Донецької області та звинуватила в цьому ЗСУ. В той момент в колонії утримувалися українські полонені, зокрема й з полку "Азов", внаслідок ворожого теракту загинули десятки українських військових.

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МЗСАзов