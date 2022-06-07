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ЄС без пояснень послабив шостий пакет санкцій проти Росії, - Подоляк

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 18:32
ЄС без пояснень послабив шостий пакет санкцій проти Росії, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз послабив шостий пакет санкцій проти Росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу в 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаливши звідти згадки про хмарні технології. Ніяких уточнень або роз'яснень від офіційних осіб. Ми повинні посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - зазначив він.

Зазначимо, минулого тижня ЄС ввів шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на нафту, відключенням ще декількох банків від SWIFT, блокуванням трьох телеканалів і розширенням списку підсанкційних фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запропонувала ввести санкції проти топ-100 найбагатших росіян.

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