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МЗС про відправку Джелялова у психлікарню: каральна практика в "кращих" традиціях СРСР

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на те, що арештованого в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова відправили на експертизу в психіатричну лікарню. МЗС вважає це каральною практикою в традиціях СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника глави МЗС України Еміне Джапарової.

"Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джапарова на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Джелялов відмовився від проходження експертизи, але окупанти направили його у психлікарню насильно. Психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Як відомо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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МЗСДжеляловКрим