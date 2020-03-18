У МЗС оприлюднили графік спецпотягів з Польщі на 20 березня

20 березня курсуватимуть 4 потяги за маршрутом Перемишль-Львів-Київ
На п’ятницю, 20 березня, заплановано чотири спеціальних потяги з Перемишля в Київ, якими можуть повернутися українці. Про це у Facebook повідомив український посол у Польщі Андрій Дещиця.
За його словами, спецпотяги "Укрзалізниці" курсуватимуть 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.
Відправлення - Прибуття
Дещиця повідомив, що орієнтовна вартість квитка на потяг становить 700 грн за "другий клас" і 1000 грн за "перший клас".
"Продаж квитків здійснюватиметься на сайті booking.uz.gov.ua. Про відкриття онлайн-продажу квитків повідомлятимемо додатково", - написав посол.
У коментарях Дещиця також додав, що з Варшави українці можуть потрапити додому рейсом авіакомпанії SkyUp, який планується 21 березня.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що через швидке розповсюдження коронавірусу, українців з Польщі будуть евакуювати спеціально призначеними потягами.
Нагадаємо, всього Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном.