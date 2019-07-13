МЗС у черговий раз закликало РФ звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає звільнити українського політв'язня Кремля режисера Олега Сенцова. Про це відомство написало у Twitter.

У МЗС України в черговий раз закликали звільнити Сенцова.

"Сьогодні режисеру Олегу Сенцову виповнюється 43 роки. Він вже шість років перебуває в тюрмі, незаконно затриманий і засуджений. Ми стоїмо разом з Олегом і повторюємо вимогу звільнити його", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Як відомо, сьогодні, 13 липня, Сенцову виповнилося 43 роки. Він шостий раз зустрічає день свого народження в ув'язненні в російській колонії.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе у себе на сторінці у Facebook написав: "Олег Сенцов всім передає привіт з колонії. У нього все нормально, здоров'я в нормі. Працює над новими оповіданнями і повістями".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, президент Росії Володимир Путін думає про можливості обміну Сенцова на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Додамо, комунікація у справі Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини завершена і на наступній стадії суд повинен прийняти рішення. Зазначалося, що Сенцов відмовляється від якого-небудь мирової угоди.

У серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання в окупованому Криму". Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".