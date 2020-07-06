МЗС назвав причину інциденту з українськими туристами в Греції

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що причиною інциденту з українцями в аеропорту Афін (Греція) стала помилка в роботі авіакомпаній. Наразі туристи перебувають на постійному контакті з консулами і їм надається вся необхідна допомога.

Про це Євген Єнін заявив на брифінгу.

За його словами, інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіакомпаній, а тому забезпечення харчуванням і транспортування додому громадян буде здійснено за рахунок авіаліній.

Також він зазначив, що сьогодні МЗС проінформує всі авіалінії, які працюють в Україні, про необхідність ретельно дотримуватися правил.

Нагадаємо, з туристичною метою до Афін з Києва прилетіли 17 громадян України на рейсах Ryanair і Wizz Air. Однак їх не випустили з аеропорту через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.

Також раніше повідомлялось, що повернення українців, заплановано на 6 та 7 липня.

Крім того, консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання в готелі.