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Україна просить Німеччину не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу

Новини » Політика    22.05.2019 - 09:15
Україна просить Німеччину не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу
Фото: Василь Боднар (МЗС)

Визнання громадянства РФ у мешканців Донбасу підриває суверенітет України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар звернувся до німецьких депутатів Бундестагу не визнавати російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт МЗС.

Боднар акцентував увагу на тому, що для України є дуже важливою підтримка з боку Німеччини у протидії агресії РФ шляхом посилення санкцій проти Росії. А видача окупантами паспортів жителям Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України.

"Просимо не визнавати паспорти, які Росія почала видавати громадянам України на Донбасі", - сказав Боднар на зустрічі з німецькими парламентарями.

Німецька сторона підтвердила готовність до подальшої активної двосторонньої співпраці та продовження підтримки України. У цьому контексті сторони підкреслили важливість поглиблення міжпарламентських та ділових зв’язків, зміцнення традицій європейського парламентаризму в Україні. 

Україна просить Німеччину не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу

Як повідомляло агентство, Комісія Європейського союзу раніше пообіцяла вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС жителям окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти.

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