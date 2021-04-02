МЗС: незаконний призов українців у Криму Росією є військовим злочином

Міністерство закордонних справ України називає військовим злочином Росії та засуджує призов у ворожу армію громадян України, які проживають в окупованому Криму. Москва продовжує порушувати міжнародне право.
Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно закликавши близько 28 тисяч чоловік, а 1 квітня 2021 починає чергову призовну кампанію.
"Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
У МЗС зазначають, що незгодних з примусовим закликом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції.
Крім того, також всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, в тому числі і серед дітей.
У міністерстві зазначають, що Україна продовжує документувати порушення РФ норм міжнародного права і вживає заходів для залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно США опублікували доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму. В документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.
Додамо, у січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від військової служби в російській армії.