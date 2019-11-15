У МЗС назвали терміни ухвалення закону про подвійне громадянство

Закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця 2019 року. Про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, на сьогоднішній день законопроект готується, і МЗС працює над тим, щоб до кінця року був закон або, як мінімум, законопроект.

"Все залежить від того, наскільки швидко все буде оброблено, оскільки закон комплексний - це закон про зміни до законів. Тому що потрібно включати зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і змінювати деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто, робота триває якраз за дорученням президента", - зазначив Боднар.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Раніше також спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.