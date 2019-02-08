У МЗС назвали кількість звернень до РФ з вимогою звільнити політв’язнів

Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали українських політв’язнів

Украина направила Российской Федерации (РФ) сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освободить украинских политзаключенных. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, российской стороне направлено сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием об освобождении и обеспечении прав и интересов незаконно удерживаемых в России граждан Украины.

"Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в местах содержания или отбывания наказаний", - заявили в МИД.

Также сообщается, что во время таких встреч заключенным предоставляли консульско-правовые консультации, передавали адресованные им письма, обращения, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

Напомним, МИД сообщил, что Россия незаконно удерживает более 70 украинцев, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Россией у Керченского пролива.

Отметим, Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушение прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения политзаключенных в РФ.