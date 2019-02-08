МЗС назвав дату початку поїздок до Грузії за ID-паспортами

Українці зможуть відвідувати Грузію при наявності лише одного ID-паспорта з 1 березня

С 1 марта украинцы с внутренними паспортами в виде ID-карты смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Сообщается, что 1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. В частности, в дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Напомним, Кабмин утвердил соглашение с Грузией о поездках по ID-картам в декабре 2018 года. Само соглашение было подписано 5 октября 2018 года. Документ предусматривает, что украинцы смогут беспрепятственно посещать Грузию на основании ID-карт.

Ранее также стало известно, что межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.