Кабмін затвердив угоду з Грузією про поїздки за ID-картками

Ілюстративне фото (УНІАН)

Рішення необхідне для набрання чинності цієї угоди

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Грузією про поїздки за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, сама угода була підписана 5 жовтня 2018 року. Документ передбачає, що українці зможуть безперешкодно подорожувати до Грузії на підставі ID-карт з безконтактним електронним носієм.

Фото: угоду з Грузією

Нагадаємо, у вересні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм. Після того, як рішення офіційно вступить в силу, українці зможуть подорожувати до цієї країни, використовуючи біометричний паспорт, без оформлення віз.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що цього тижня представники парламентів України та Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.

"Ми на порозі важливих рішень. Я планую дійти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною і Південною Кореєю", - повідомив Парубій. Крім того, за його словами, сторони також підпишуть міжпарламентську угоду.