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Безвіз між Україною та Уругваєм запрацює у лютому, - МЗС

Новини » Політика    24.01.2019 - 18:53
Безвіз між Україною та Уругваєм запрацює у лютому, - МЗС
Фото: прапор Уругвая (flickr.comLinda)

Безвізовий режим набуде чинності 15 лютого

Міжурядова угода про взаємне скасування візових вимог та початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм набирає чинності з 15 лютого 2019 року. ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter посольства України в Аргентинській Республіці.

Як зазначається, дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю становитиме 90 днів, який може бути поновлений на інший строк у 90 днів.

"Важливо про безвіз між Україною та Уругваєм! Вже з 15 лютого 2019 року громадяни обох країн зможуть подорожувати в гості один до одного без отримання в'їзної візи!", - йдеться  в повідомленні. 

Безвіз між Україною та Уругваєм запрацює у лютому, - МЗСНагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив, що на сьогоднішній день Україна веде переговори про введення безвізового режиму або спрощення діючих порядків ще з 22 країнами. 

РБК-Україна писало, що у питанні запровадження безвізового режиму для України з Канадою немає прогресу.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що станом на початок 2019 року, Україна має безвізовий режим з понад ста країнами світу. Зокрема, безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 2 млн українців.

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