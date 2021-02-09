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Литва не буде купувати російську COVID-вакцину, навіть у разі затвердження ЄС

Новость на русском → Вільнюс, Вівторок 09 лютого 2021 13:52
Литва не буде купувати російську COVID-вакцину, навіть у разі затвердження ЄС Фото: Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в країні не будуть закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів. Вона вважає, що уряд РФ використовує свій препарат в геополітичних цілях.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Шимоніте, наразі "нема потреби" розглядати питання придбання російської COVID-вакцини.

"Наш портфель складається з низки вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але з'являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це питання", - сказала вона.

Шимоніте також додала, що литовське суспільство буде щеплене вакцинами, які вироблені в "країнах трансатлантичного партнерства", оскільки російський уряд використовує свій препарат в геополітичних цілях.

"Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, здаються черговою геополітичною грою, я не сумніваюся", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вчителі Литви мають щепитися від коронавірусу, щоб продовжити працювати в школах. У разі відмови від вакцинації їм треба буде здавати ПЛР-тест кожні 10 днів.

Також РБК-Україна писало, що у Литві підтвердили зараження новим "британським" штамом коронавірусу. Мутований штам виявили у мешканки Вільнюса.

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