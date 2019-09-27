МЗС КНДР засумнівався в можливості зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Радник МЗС Північної Кореї Кім Ке Гван засумнівався в можливості зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, лідера Північної Кореї. Про це повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Він нагадав про попередню зустріч Трампа та Кім Чен Ина. За його словами, після зустрічі ніяких практичних подальших заходів щодо реалізації питань, погоджених на переговорах прийнято не було.

"Однак жодних практичних подальших заходів щодо реалізації питань, погоджених на переговорах на вищому рівні, прийнято не було, що відкидає тінь на можливість проведення майбутніх переговорів на вищому рівні", - додав він.

На його думку, саме США нічого не зробили для реалізації спільних заяв, а, навпаки, відновили спільні навчання з Південною Кореєю, які Трамп особисто обіцяв припинити.

Радник МЗС зазначив, що політики у Вашингтоні одержимі твердженням "ядерне роззброєння-передусім". Вони вважають, що КНДР може "отримати доступ до світлого майбутнього" лише після відмови від ядерної зброї.

"Це змушує мене засумніватися в можливості нового прориву у відносинах між КНДР і США", - заявив Кім Ке Гван.

Нагадаємо, Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року.