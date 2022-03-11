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МЗС Китаю: ми готові співпрацювати з усіма, щоб запобігти гуманітарній кризі в Україні

Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що готове до співпраці з усіма. Їх головне завдання - допомогти уникнути гуманітарної катастрофи в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив, що Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами для запобігання гуманітарної кризи в Україні. За словами міністра, Китай має намір просувати через Раду Безпеки ООН всі можливі шляхи для досягнення консенсусу щодо того, як уникнути гуманітарної кризи в Україні.

Ван І сказав, що китайська сторона дуже стурбована гуманітарною ситуацією і відіграє активну роль в евакуації громадян третіх країн, особливо іноземних студентів, з України. У Китаї впевнені, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, повністю дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. У МЗС Китаю також закликали міжнародну спільноту заохочувати мирні переговори між Росією та Україною.

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