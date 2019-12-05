МЗС Казахстану обговорить з Україною висловлювання Токаєва про Крим

Зовнішньополітичне відомство Казахстану обговорить з Міністерством закордонних справ України ситуацію щодо висловлювань казахстанського президента Касим-Жомарт Токаєва про анексію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, перший заступник міністра закордонних справ Казахстану Шахрат Нуришев прокоментував заяву речниці українського МЗС Катерини Зеленко про намір зробити демарші через висловлювання Токаєва.

"Я так розумію, що, якщо вони зробили таку заяву, вони повинні будуть до нас прийти в МЗС, провести зустріч, висловити, якщо вони мають, якісь питання до наших дипломатів. Я думаю, що у нас буде офіційна заява", - сказав Нуришев.

Також представник казахстанського МЗС зазначив, що поки українська сторона не впровадила жодних заходів.

"Ми очікуємо, будемо сьогодні з ними розмовляти", - додав він.

Нагадаємо, 4 грудня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає, що Крим було анексовано. Таку заяву Токаєв зробив на питання, чи була налякана влада Казахстану анексією Криму та війною в Україні.

Після цього речниця українського МЗС Катерина Зеленко повідомила, що зовнішньополітичне відомство планує зробити демарші Казахстану через заперечення казахського президента Касим-Жомарт Токаєва анексії Криму.