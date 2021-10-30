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МЗС категорично відкидає звинувачення Польщі у нібито "дискримінації" поляків

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву Польщі щодо "дискримінації" поляків в Україні. У відомстві вважають, що такі твердження є некоректними та не відображають реальні дружні відносини обох країн.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", - заявив Ніколенко.

За його словами, використання Польщею подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним, вводить в оману наші суспільства та не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин країн.

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - зазначив Ніколенко.

В МЗС закликали польську сторону утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін" задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський заявив, що в Україні зазнають дискримінації їх громадяни. За його словами, цьому спонукають об'єктивні та суб'єктивні чинники.

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