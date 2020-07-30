МЗС не виключає запитів на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків "Вагнера"

У МЗС заявили, що ці бойовики ставлять загрозу всьому світу
Міністерство закордонних справ України слідкує за ситуацією навколо затримання в Білорусі бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". У МЗС заявили, що вони ставлять загрозу всьому світу.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
У прес-службі зазначили, що ці бойовики можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.
"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".
Нагадаємо, стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" відкрито кримінальну справу.
Втім, в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.