МЗС не виключає запитів на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків "Вагнера"

Міністерство закордонних справ України слідкує за ситуацією навколо затримання в Білорусі бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". У МЗС заявили, що вони ставлять загрозу всьому світу.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У прес-службі зазначили, що ці бойовики можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.

"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" ​​відкрито кримінальну справу.

Втім, в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.