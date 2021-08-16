RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС не виключає, що Росія використає біженців з Афганістану проти України

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України не виключає, що Росія може використати загострення ситуації в Афганістані у власних інтересах. Зокрема, Кремль може використати проти України біженців з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна в ефірі "Україна 24".

"Не треба забувати давно відточені прийоми Російської Федерації та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможності погіршувати чи негативно впливати на міграційну ситуацію в сусідніх країнах чи Євросоюзі", - сказав він.

За словами Єніна, не виключається можливість того, що Росія і цю ситуацію використає у власних інтересах, зокрема, вплинувши на міграційну ситуацію в Україні.

"Безумовно, ми не виключаємо, що таке може статися і зараз, що Росія скористається можливістю вплинути на міграційну та безпекову ситуацію в Україну. Ми не сидимо склавши руки, ми посилюємо координацію всередині країни, працюємо з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати відповідні ризики і забезпечити безпеку громадян", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, вночі в Україну з Кабулу евакуювали українців, іноземців та громадян Афганістану. Частина афганців попросили про статус біженця.

Додамо, зараз в аеропорту Кабула, який залишається єдиним виходом з Афганістану, дуже напружена ситуація через сотні афганців, які хочуть втекти з країни.

Як писало РБК-Україна, США призупинили евакуаційні рейси з Кабулу через натовпи людей на злітній смузі аеропорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСРосійська ФедераціяАфганистанБіженці