МЗС не виключає, що Росія використає біженців з Афганістану проти України

Міністерство закордонних справ України не виключає, що Росія може використати загострення ситуації в Афганістані у власних інтересах. Зокрема, Кремль може використати проти України біженців з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна в ефірі "Україна 24" .

"Не треба забувати давно відточені прийоми Російської Федерації та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможності погіршувати чи негативно впливати на міграційну ситуацію в сусідніх країнах чи Євросоюзі", - сказав він.

За словами Єніна, не виключається можливість того, що Росія і цю ситуацію використає у власних інтересах, зокрема, вплинувши на міграційну ситуацію в Україні.

"Безумовно, ми не виключаємо, що таке може статися і зараз, що Росія скористається можливістю вплинути на міграційну та безпекову ситуацію в Україну. Ми не сидимо склавши руки, ми посилюємо координацію всередині країни, працюємо з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати відповідні ризики і забезпечити безпеку громадян", - наголосив представник МЗС.