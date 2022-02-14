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МЗС Греції звинуватило українських військових у загибелі на Донбасі двох етнічних греків

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що на Донбасі загинули двоє етнічних греків і ще двоє отримали важкі поранення. За даними відомства, інцидент стався в селі Гранітне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.

"Ми висловлюємо глибоку скорботу з приводу раптової смерті двох експатріантів і серйозного поранення ще двох в селі Гранітна, яке знаходиться недалеко від лінії зіткнення в Східній Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, відповідальність за вбивства несуть троє солдатів Збройних сил України, які вступили в конфлікт з експатріантами "з дріб'язкового приводу".

При цьому у відомстві заявили, що глава МЗС Греції Нікос Дендіас попросив провести телефонну розмову з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити необхідність захисту грецької громади в Україні.

Нагадаємо, раніше у " ДНР "заявили про прибуття" найманців з Польщі " на Донбас, однак Україна спростувала цю інформацію.

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ДонбасГреція