У МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)

Послу роз'яснили позицію уряду Німеччини щодо ситуації в Білорусі

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Білорусі на тлі протестів в республіці, які почалися після президентських виборів. Послу роз'яснили позицію уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє видання Bild.

Уряд Німеччини не вважає, що результат президентських виборів в Білорусі було досягнуто демократичним шляхом.

Офіційний Берлін вважає, що голосування не відповідало "мінімальним стандартам демократичних виборів".

Міністр закордонних справ Гайко Маас говорив про необхідність посилити тиск на білоруську владу.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в Білорусі в результаті протестів загинули три людини.