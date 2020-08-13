У МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

Послу роз'яснили позицію уряду Німеччини щодо ситуації в Білорусі
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Білорусі на тлі протестів в республіці, які почалися після президентських виборів. Послу роз'яснили позицію уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.
Про це повідомляє видання Bild.
Уряд Німеччини не вважає, що результат президентських виборів в Білорусі було досягнуто демократичним шляхом.
Офіційний Берлін вважає, що голосування не відповідало "мінімальним стандартам демократичних виборів".
Міністр закордонних справ Гайко Маас говорив про необхідність посилити тиск на білоруську владу.
Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.
Раніше повідомлялося, що протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, в Білорусі в результаті протестів загинули три людини.