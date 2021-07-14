МЗС Німеччини звинуватило Росію і Китай у політизації поставок COVID-вакцин

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росія і Китай використовують поставки вакцин від коронавірусу в політичних цілях. КНР використовувала поставки, щоб висувати політичні вимоги до країн, яким допомагала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Глава МЗС ФРН зазначив, що Москва і Пекін широко висвітлювали свою допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, але при цьому також переслідували інші цілі.

На думку Маасу, такій поведінці необхідно запобігати не просто критикуючи, але надаючи альтернативу постраждалим країнам.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що якщо вакцини нададуть якомога більшій кількості держав і регіонів, то Росія і Китай не зможуть посилювати свій вплив за допомогою поставок препаратів.

Китайські чиновники інформують, що Пекін безоплатно надає вакцини від коронавірусу майже 40 африканським країнам.