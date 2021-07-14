МИД Германии обвинил Россию и Китай в политизации поставок COVID-вакцин
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай используют поставки вакцин от коронавируса в политических целях. КНР использовала поставки, чтобы выдвигать политические требования к странам, которым помогала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Глава МИД ФРГ отметил, что Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, но при этом также преследовали другие цели.
По мнению Мааса, такое поведение необходимо предотвращать не просто критикуя, но предоставляя альтернативу пострадавшим странам.
Глава МИД Германии подчеркнул, что если вакцины предоставят как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.
Китайские чиновники информируют, что Пекин безвозмездно предоставляет вакцины от коронавируса почти 40 африканским странам.
Associated Press в конце июня писало, что Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса в Украину, если Киев не отзовет свою подпись.
Позже МИД КНР отрицал, что требовал от Украины отказаться от поддержки заявления о необходимости расследования нарушения прав человека в Синьцзяне, угрожая не предоставлять вакцины от COVID-19.