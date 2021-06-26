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У Китаї заперечили ультиматум Україні щодо COVID-вакцин через заяву про уйгурів

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Китай, Субота 26 червня 2021 21:32
У Китаї заперечили ультиматум Україні щодо COVID-вакцин через заяву про уйгурів Фото: Китай заперечує, що погрожував Україні непостачанням вакцин (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Китай заперечує, що вимагав від України відмовитися від підтримки заяви про необхідність розслідування порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи не надавати вакцини від COVID-19. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ КНР.

Про це повідомляє Associated Press.

"Надання Китаєм вакцин та протиепідемічних матеріалів іншим країнам не має на меті отримувати вигоду від цихкраїн, жодні геополітичні цілі та політичні умови не залучені", - вказано у документі.

Раніше АР з посиланням на західних дипломатів писало про нібито ультиматум Пекіну Києву. У МЗС Китаю підкреслювали, що не мають інформації про труднощі України з імпортом вакцин із Китаю.

При цьому AP звертає увагу, що заява міністерства "прямо не стосується жодного конкретного звинувачення".

Нагадаємо, в Україні очікують поставку ще 7,7 млн доз вакцин від коронавірусу з Китаю.

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Україна Китай Вакцина Коронавірус
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