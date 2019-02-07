МЗС Франції відкликало посла в Італії

Причиною стали нападки з італійської сторони

Министерство иностранных дел Франции отозвало своего посла в Италии для консультации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД страны.

Согласно заявлению французского ведомства, причиной стали нападки с итальянской стороны.

"В течение нескольких месяцев Франция подвергается неоднократным обвинениям, необоснованным нападкам и возмутительным заявлениям", - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении сообщается, что Франция остается приверженной дружбе с Италией и считает ее необходимой для решения задач, стоящих перед государствами в XXI веке. Однако отмечается, что Италия проявила неуважение к демократически избранному правительству Франции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтые жилеты" получают поддержку из-за рубежа. В частности, как сообщил пресс-секретарь французского правительства Беньямин Гриво, президент Франции имеет в виду прежде всего склонных к экстремизму митингующих.

Добавим, министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо раскритиковала высказывания итальянских министров о продолжающихся во Франции акциях "желтых жилетов".

Ранее вице-премьер и министр труда и экономического развития Италии Луиджи Ди Майо опубликовал в блоге движения послание под заголовком "Желтые жилеты, не сдавайтесь". В нем он предложил протестующим помощь со стороны своей политической силы. После этого поддержку "жилетам" выразил министр внутренних дел Италии, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини.