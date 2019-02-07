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МЗС Франції відкликало посла в Італії

Новини » Політика    07.02.2019 - 16:10
МЗС Франції відкликало посла в Італії
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Причиною стали нападки з італійської сторони

Міністерство закордонних справ Франції відкликало свого посла в Італії для консультації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС країни.

Згідно із заявою французького відомства, причиною стали нападки з італійської сторони.

"Протягом декількох місяців Франція піддається численним звинуваченням, необґрунтованим нападкам і обурливим заявам", - йдеться в повідомленні відомства.

У заяві повідомляється, що Франція залишається відданою дружбу з Італією і вважає її необхідною для вирішення завдань, що стоять перед державами в XXI столітті. Проте наголошується, що Італія проявила неповагу до демократично обраному уряду Франції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовті жилети" отримують підтримку з-за кордону. Зокрема, як повідомив прес-секретар французького уряду Беньямін Гриво, президент Франції має на увазі, насамперед, схильних до екстремізму мітингувальників.

Додамо, міністр у європейських справах при МЗС Франції Наталі Луазо розкритикувала висловлювання італійських міністрів про акції "жовтих жилетів", які тривають у Франції.

Раніше віце-прем'єр і міністр праці і економічного розвитку Італії Луїджі Ді Майо опублікував у блозі руху послання під заголовком "Жовті жилети, не здавайтеся". У ньому він запропонував протестувальникам допомогу з боку своєї політичної сили. Після цього підтримку "жилетів" висловив міністр внутрішніх справ Італії, лідер руху "Ліга" Маттео Сальвіні.

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